Gp Miami - Verstappen conquista pole Sprint e Leclerc secondo

Va in archivio come di consueto con la prima posizione di Max Verstappen la Sprint Qualifying del Gran Premio di Miami 2024, sesto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il fuoriclasse olandese della Red Bull è venuto fuori nel momento decisivo, trovando un bel giro all’ultimo ... Continua a leggere>>

GP di miami, Qualifica Sprint: pole di verstappen, gran secondo posto di Leclerc - In pole senza capire perché. Può accadere anche questo a Max verstappen, che si è preso il primo tempo nella qualifica Sprint di miami. L'olandese della Red Bull non si è mai sentito veramente a ... Continua a leggere>>

verstappen soffre in SQ2 ma in SQ3 si prende la pole con stupore su un redivivo Leclerc dopo l’errore del mattino - verstappen soffre in SQ2 ma in SQ3 si prende la pole con stupore su un redivivo Leclerc dopo l'errore del mattino ... Continua a leggere>>

verstappen in pole nella Sprint del Gp di miami - miami (STATI UNITI) - Max verstappen conquista la pole position nella sprint race del Gran Premio di miami di Formula 1, stampando un crono di 1'27"641. Alle spalle dell'olandese spicca la Ferrari di ... Continua a leggere>>