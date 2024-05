F1 - Verstappen si prende la pole nella Sprint Qualifying di Miami Leclerc in prima fil - 5° Sainz

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 3 maggio 2024) Va in archivio come di consueto con laposizione di Maxladel Gran Premio di2024, sesto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il fuoriclasse olandese della Red Bull è venuto fuori nel momento decisivo, trovando un bel giro all’ultimo decisivo time-attack e conquistando laper laRace di domani davanti alla Ferrari di un notevole Charles, bravissimo a reagire dopo il brutto errore che gli aveva fatto perdere tutta la FP1. Seconda fila in griglia per la Red Bull di Sergio Perez e per la Racing Bulls di un sensazionale Daniel Ricciardo, mentre Carlosè quinto con l’altra Rossa. Delusione McLaren (in particolare con Lando Norris, 9° dopo aver dominato su ...