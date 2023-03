75° anniversario Confapi, Meloni: “I cittadini ci hanno chiesto di cambiare l’Italia” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Giornata di anniversario, il 75esimo, per Confapi (Confederazione Piccole e Medie Imprese), con una serie di videomessaggi tra cui anche quello della premier Giorgia Meloni. Il messaggio di fondo del presidente del Consiglio si concentra sull’aspetto comune, quello del “fare”, per cui il Governo lavora ininterrottamente: Lavoriamo h24, 7 giorni su 7, per rivoluzionare questa ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Giornata di, il 75esimo, per(Confederazione Piccole e Medie Imprese), con una serie di videomessaggi tra cui anche quello della premier Giorgia. Il messaggio di fondo del presidente del Consiglio si concentra sull’aspetto comune, quello del “fare”, per cui il Governo lavora ininterrottamente: Lavoriamo h24, 7 giorni su 7, per rivoluzionare questa ... TAG24.

Mattarella: 'Il Pnrr aiuterà le Pmi, la coesione sociale e la sicurezza'

in un messaggio inviato in occasione della celebrazione del 75esimo anniversario di Confapi.

Lo dice la premier, Giorgia Meloni, in un video messaggio inviato al convegno di Confapi, '75 anni di ...

Mattarella: 'Pnrr aiuterà le imprese'. Meloni: 'Stato alleato, non avversario'

Imprese, Meloni: 'L'Italia ha pagato mancanza visione, noi al lavoro per invertire tendenza'

'Desidero unirmi alle celebrazioni del 75/mo anniversario della Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata. Si tratta di un comparto che caratterizza la struttura produttiva italiana connotato da una costante apertura ...

Pnrr: Mattarella, "attuazione favorirà la flessibilità del tessuto delle piccole e medie imprese"

Lo ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio che ha inviato al presidente di Confapi, Cristian Camisa, in occasione del 75° anniversario di fondazione. "Desidero ...