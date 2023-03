Ucraina | missili russi su Kharkiv | 1 ferito

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 marzo 2023) Kiev, 28 mar. (Adnkronos) - Le forze russe hanno lanciato dueS-300 contro la città di Bohodukhiv nell'oblast di. Lo ha reso noto l'ufficio del procuratore generale, aggiungendo che a seguito dell'attacco, un uomo di 73 anni è rimastoed è attualmente ricoverato in ospedale per una commozione cerebrale. Finestre e tetti delle case sono stati danneggiati, così come parte di un asilo, ha ril'ufficio del procuratore generale. La città di Bohodukhiv e altre aree circostanti dell'oblast di, a causa della loro vicinanza al confine russo, sono state costantemente attaccate dall'inizio dell'invasione dell'esercito di Mosca.