Rosa Capuozzo | pronta a costruire insieme un futuro migliore per Quarto

(Di martedì 28 marzo 2023): La mia candidatura è sostenuta da CoraggioFlegreo, SOSe Democrazia Cristianasi candida a Sindaco disostenuta da tre liste civiche e alla Democrazia Cristiana. Lo ha annunciato la stessa candidata in una comunicazione che lasciamo di seguito. Dopo cinque anni di opposizione e assidua presenza sul territorio, senza mai nasconderci, contrastando a muso duro il sindaco, l’amministrazione e il suo modo di fare politica, ho deciso: scendo nuovamente in campo, mi candido a sindaco di. Lo faccioal mio gruppo. Lo facciamo per dare continuità a quel lavoro iniziato nel 2015, dentro e fuori dal palazzo, nell’interesse dei cittadini. La mia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... puntomagazine : Rosa Capuozzo: La mia candidatura è sostenuta da Coraggio Quarto, Quarto Flegreo, SOS Quarto e Democrazia Cristiana… - pozzuolinews24 : Tre liste a sostegno -

Ai nastri di partenza ci sarà poi il blocco dei consiglieri comunali uscenti con Antonio DeRivetti, Francesco, Gaetanina Crisci, Angelo Campolattano, Salvatore De, Luigi ...... l'estremo Hogg e l'apertura Russell che valgono, diciamo per capirci, almeno tre Ange, ... i debuttanti che il ct Crowley manda in campo per allargare lain vista del Mondiali in ......e tra loro spuntano i nomi del partenopeo Alessandro Fusco e del franco - napoletano Ange, ... Parte del gruppo si ritroverà già questo pomeriggio a Verona, mentre l'interasarà a ...

Quarto, Rosa Capuozzo di nuovo in campo come candidato sindaco TERRANOSTRA | NEWS

QUARTO – Rosa Capuozzo rompe gli indugi e annuncia la sua ricandidatura a sindaco di Quarto. L’avvocato avrà il sostegno di tre liste civiche “Coraggio Quarto”, “Quarto Flegreo” e “SOS Quarto” che, ...QUARTO – Si allarga la coalizione a sostegno del candidato sindaco Massimo Carandente Giarrusso ( nella foto ndr ). Con una nota ufficiale il Coordinamento Provinciale di Napoli di Italia Viva ufficia ...