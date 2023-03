Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Fitto, 'nessuna tensione con l'Europa sul Pnrr': 'Lavoriamo con una macchina in corsa con scelte non nostre' - sandydew1991 : @baba04x Nel senso che lei ne ha sempre parlato come un rapporto tormentato, pieno fitto di gelosia e di rancori, i… -

"Non ci sono tensioni con l'Europa, le tensioni temo qualche volta si vogliano costruire in Italia - ha proseguitoa margine della presentazione della relazione della Corte dei Conti sullo ...Questa è davvero una cosa drammatica messa in atto dal ministro'. Carenza di personale nella ... Da questo punto di vista, per anni, non c'e' statadecisione consapevole'. 'Abbiamo mandato,...Nonostante ilprogramma di ricevimenti e feste in programma, il monarca avrebbe detto ai suoi ... e che soprattutto per questo non abbiaintenzione di cedere ai ricatti di boicottaggio ...

Fitto, 'nessuna tensione con l'Europa sul Pnrr' - Ultima Ora Agenzia ANSA

Così il ministro Raffaele Fitto degli Affari Europei rispondendo a proposito dello slittamento della consegna della terza tranche del Pnrr dopo la decisione di rimandare di un mese la fase di verifica ...formando più vortici intorno agli alberi adiacenti per creare uno spazio privato sicuro dedicato ai residenti e uno spazio intorno agli alberi che assicurasse alla fitta vegetazione e all’ecosistema ...