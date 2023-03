Federica Panicucci lascia Mattino 5? Silenzio rotto | c' è una certezza

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 28 marzo 2023) Anche a Mediaset è tempo di indiscrezioni sul futuro di conduttori e programmi, vai a sapere se davvero fondate. L'ultimo scoop riguardache5. La conduttrice si appresterebbe a concludere l'attuale stagione, che l'ha premiata in termini di ascolti tv, per poi abbandonare definitivamente il contenitore mattutino di Canale 5 erlo nelle mani di Francesco Vecchi. Al timone della trasmissione dal 2009, dopo essere subentrata a Barbara d'Urso, si prospettano nuove avventure televisive per lei. Non è la prima volta che si parli di un addio aCinque da parte di, notizie che ha sempre puntualmente smentito sui social. Questa volta, però, l'atteggiamento è completamente diverso e la ...