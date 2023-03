Al Bano Carrisi-Mediaset? "Molto probabile": indiscrezioni sul colpaccio (Di martedì 28 marzo 2023) Si avvicina a grandi passi il 18 maggio. Una data importantissima, per Al Bano Carrisi e tutti i suoi fan: il leone di Cellino San Marco, infatti, compirà 80 anni, portati meravigliosamente. E per l'occasione, che farà? Presto detto: si esibirà, canterà, insomma farà quello che sa fare meglio di tutto e che lo ha reso un simbolo in Italia e in gran parte del mondo. L'artista ha più volte fatto sapere che per l'occasione vorrebbe riunire Romina Power, la sua ex, e Loredana Lecciso, sua attuale compagna. Tutti sul palco per un'occasione unica. Staremo a vedere. La festa per gli 80 anni sarà all'Arena di Verona, uno show chiamato "4 volte 20", chiaro il gioco di parole che fa riferimento alla cifra tonda dei suoi anni. Nello spettacolo Al Bano ripercorrerà i suoi 50 anni abbondanti di carriera insieme a un parterre di ospiti di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Si avvicina a grandi passi il 18 maggio. Una data importantissima, per Ale tutti i suoi fan: il leone di Cellino San Marco, infatti, compirà 80 anni, portati meravigliosamente. E per l'occasione, che farà? Presto detto: si esibirà, canterà, insomma farà quello che sa fare meglio di tutto e che lo ha reso un simbolo in Italia e in gran parte del mondo. L'artista ha più volte fatto sapere che per l'occasione vorrebbe riunire Romina Power, la sua ex, e Loredana Lecciso, sua attuale compagna. Tutti sul palco per un'occasione unica. Staremo a vedere. La festa per gli 80 anni sarà all'Arena di Verona, uno show chiamato "4 volte 20", chiaro il gioco di parole che fa riferimento alla cifra tonda dei suoi anni. Nello spettacolo Alripercorrerà i suoi 50 anni abbondanti di carriera insieme a un parterre di ospiti di ...

