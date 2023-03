LIVE – Italia U20-Germania U20 1-1, Torneo 8 Nazioni (DIRETTA) (Di lunedì 27 marzo 2023) La DIRETTA LIVE di Italia Under 20-Germania Under 20, match valido per il Torneo 8 Nazioni. Gli azzurrini di Nunziata sfidano al Lungobisenzio di Prato la formazione pari età tedesca in una partita di alto LIVEllo tra le selezioni giovanili che regalerà emozioni e spettacolo. Chi riuscirà ad avere la meglio nella sfida che chiude questa manifestazione? Appuntamento fissato alle ore 15 di lunedì 27 marzo. COME SEGUIRLA IN TV Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH Italia U20-Germania U20 1-1 (60? Sieb, 65? Ambrosino) 65? – PAREGGIO DELL’Italia! Gol di Ambrosino, ma grande giocata di Nasti che si libera in area e al ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 marzo 2023) LadiUnder 20-Under 20, match valido per il. Gli azzurrini di Nunziata sfidano al Lungobisenzio di Prato la formazione pari età tedesca in una partita di altollo tra le selezioni giovanili che regalerà emozioni e spettacolo. Chi riuscirà ad avere la meglio nella sfida che chiude questa manifestazione? Appuntamento fissato alle ore 15 di lunedì 27 marzo. COME SEGUIRLA IN TV Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESHU20-U20 1-1 (60? Sieb, 65? Ambrosino) 65? – PAREGGIO DELL’! Gol di Ambrosino, ma grande giocata di Nasti che si libera in area e al ...

