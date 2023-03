Iñigo Martinez verso Barcellona. Inter e Napoli? Chance in un caso! (Di lunedì 27 marzo 2023) Iñigo Martinez si libererà a zero in estate dall’Athletic Bilbao. In Spagna lo stanno accostando anche a Inter e Napoli, anche la sua priorità si chiama Barcellona. Ma i blaugrana dovranno prima risolvere una faccenda delicata IN USCITA ? Iñigo Martinez lascerà l’Athletic Bilbao. L’esperto difensore basco, classe 1991, andrà via a parametro zero. Diverse squadre hanno messo gli occhi su di lui: in Italia, Inter e Napoli; in Spagna, Barcellona e Atletico Madrid. Proprio il club azulgrana ad oggi è in vantaggio per assicurarsi il giocatore della Nazionale spagnola. Ma prima ha un nodo delicato da sciogliere: quello legato al salary fair play. Come riferisce Mundo Deportivo, bisogna sia trovare una sistemazione per i ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 marzo 2023)si libererà a zero in estate dall’Athletic Bilbao. In Spagna lo stanno accostando anche a, anche la sua priorità si chiama. Ma i blaugrana dovranno prima risolvere una faccenda delicata IN USCITA ?lascerà l’Athletic Bilbao. L’esperto difensore basco, classe 1991, andrà via a parametro zero. Diverse squadre hanno messo gli occhi su di lui: in Italia,; in Spagna,e Atletico Madrid. Proprio il club azulgrana ad oggi è in vantaggio per assicurarsi il giocatore della Nazionale spagnola. Ma prima ha un nodo delicato da sciogliere: quello legato al salary fair play. Come riferisce Mundo Deportivo, bisogna sia trovare una sistemazione per i ...

