Inter - sugli spalti campeggia lo Scudetto n 14 | cosa significa e perché c'entra la Juventus

Lo striscione dei tifosi dell’Inter contro Zlatan Ibrahimovic per la vittoria dello scudetto. Tutti i dettagli La festa scudetto dell’Inter è iniziata già prima del fischio d’inizio della sfida contro il Torino. I tifosi nerazzurri hanno infatti manifestato tutto il loro entusiasmo nel pre ...

Continua a leggere>>

Appena iniziata Inter-Torino, grande celebrazione per il ventesimo scudetto. Ma al Meazza c’è chi non dimentica un altro bello come questo: il quattordicesimo, quello del 2006. Ecco il VIDEO A TAVOLINO – Per Inter-Torino è festa memorabile a San Siro e lo sarà tutto il giorno in giro per Milano, ...

Continua a leggere>>

Sta iniziando Inter-Torino, grande celebrazione per il ventesimo scudetto. Ma al Meazza c’è chi non dimentica un altro bello come questo: il quattordicesimo, quello del 2006. Ecco il VIDEO A TAVOLINO – Per Inter-Torino è festa memorabile a San Siro e lo sarà tutto il giorno in giro per Milano, con ...

Continua a leggere>>

La giornata campale dei festeggiamenti per la seconda stella del popolo nerazzurro comincia al Meazza, dove l'undici di Inzaghi affronterà i granata di Juric. Seguite Inter-Torino con la nostra diretta testuale

Continua a leggere>>

L’Inter vincendo il derby contro il Milan ha vinto matematicamente il ventesimo scudetto della sua storia. Per celebrare questo enorme traguardo, la società ha coniato una moneta speciale! Ecco i dettagli. OGGETTO SPECIALE – L’Inter per celebrare l’incredibile traguardo del ventesimo scudetto, ha ...

Continua a leggere>>