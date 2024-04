Calendario Premier League 2023 2024 | date - giornat - risultati e classifica

Dopo le gare di ieri, la 35a giornata di Premier League continua oggi con le ultime tre partite che chiudono questo turno del campionato inglese....

Continua a leggere>>

Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 28 aprile, altra giornata chiave in serie A per i posti nelle coppe e per la salvezza e il big match è al San Paolo tra Napoli e Roma in un pomeriggio in cui sarà in campo anche l’Inter campione d’Italia oltre a Atalanta, Bologna e Fiorentina. ...

Continua a leggere>>

I pronostici di domenica 28 aprile: si gioca in Serie A, Premier League, Liga, Ligue 1, Eredivisie e BundesLiga. Sarà una domenica di Serie A con la lotta per la qualificazione alla prossima Champions League in primo piano: Bologna e Atalanta hanno impegni contro squadre in lotta per non ...

Continua a leggere>>

Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 28 aprile, altra giornata chiave in serie A per i posti nelle coppe e per la salvezza e il big match è al San Paolo tra Napoli e Roma in un pomeriggio in cui sarà in campo anche l’Inter campione d’Italia oltre a Atalanta, Bologna e Fiorentina. ...

Continua a leggere>>

Il Chelsea con una prova di orgoglio recupera lo svantaggio contro l’Aston Villa e trova il pareggio nel finale Il Chelsea pareggia contro l’Aston Villa e accorcia sul West Ham in Premier League. Una prova di orgoglio della squadra di Pochettino che prima si ritrova sotto di due gol con l’autogol ...

Continua a leggere>>