Tony Effe | due date nei palasport dopo l’Icon Summer Tour

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 28 aprile 2024) MILANO –l’annuncio di Icon, le duenei palazzetti più importanti d’Italia fissate per il 5 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma e il 12 ottobre al Forum di Milano,ha svelato i nuovi appuntamenti estivi di Iconprodotti da Vivo Concerti. Le nove tappe nei principali festival italiani, in partenza a giugno, saranno l’occasione perico della trap di presentare le incredibili hit di ICON, il nuovo album certificato Disco d’Oro che da quattro settimane è stabile al primo posto in classifica FIMI/GfK. Icon, il primo veroda solista di, partirà il 7 giugno da Mondovì (CN) @ Wake Up Festival e proseguirà ...