Iraq - nuova legge anti Lgbt+ | 15 anni di carcere per le relazioni gay e 3 anni per le persone trans

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 28 aprile 2024) Essere omosessuali inè reato. Il Parlamento iracheno ha approvato unache punisce letradello stesso sesso con pene detentive che vanno dai 10 ai 15. Non solo. Secondo questo nuovo provvedimento, anche legender possono essere condannate alla reclusione inda uno a tre. Questo inasprimento delle misure che va contro la tutela dei diritti umani è stato giustificato per «preservare i valori religiosi del Paese». In una versione precedente del provvedimento, proposta come emendamento allacontro la prostituzione degliOttanta, si era ipotizzata addirittura la pena di morte per le ...