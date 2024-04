Inter - Marotta | Non siamo neanche a metà cicl - sul mercato…

Con una serie di mercati creativi, anche se pieni di vincoli, Giuseppe Marotta ha allestito una squadra che in Italia è capace di dominare per molti anni. Se la strategia è vincente, perché cambiarla?Continua a leggere Continua a leggere>>

Milano – Un nome "bipartisan" per il premio " Rosa Camuna" , il riconoscimento più importante di Regione Lombardia. A mettere d'accordo destra e sinistra è stato l'amministratore delegato dell'Inter, il varesino Giuseppe Marotta . Classe 1957, Marotta è anche consigliere della Lega Nazionale ...

Beppe Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al possibile approdo di Antonio Conte al Milan, ecco cosa ha detto in tal senso… Il Milan potrebbe cambiare guida tecnica al termine di questa stagione, la posizione di Stefano Pioli non sembra più molto stabile. La scorsa annata e la ...

