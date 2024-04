Gossip Uomini e Donne - Tina Cipollari ha avuto un flirt con un ex gieffino? L’opinionista rompe il silenzio

Non tutto sembra filare liscio per Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio, la coppia del trono over che ha lasciato Uomini e Donne proprio sotto le festività natalizie. Inizialmente uniti da un sentimento forte, tanto da scambiarsi i primi “ti amo” in televisione, Emanuela e Marco Antonio ...

Continua a leggere>>

Pierpaolo Siano ha deciso di auto eliminarsi durante la registrazione del trono classico di Uomini e Donne del 23 aprile 2024, una volta terminate le riprese un fan l’ha incontrato in stazione e l’ha fermato per chiedergli se fosse davvero finita con Ida Platano: la risposta del corteggiatore non ...

Continua a leggere>>

Milano – Il pestaggio che sa di spedizione punitiva. Il raid mirato, in cinque-sei contro uno, come a voler dare una lezione alla vittima designata. Il bersaglio del misterioso blitz andato in scena nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 aprile nella zona nord-ovest di Milano è Cristiano Iovino, ...

Continua a leggere>>

Ida Platano, ormai nota tronista di Uomini e Donne, si trova al centro di un vortice di speculazioni e critiche riguardanti la sincerità del suo percorso amoroso nel dating show di Maria De Filippi. Dopo aver oscillato tra Mario Cusitore e Pierpaolo Siano, emergono dubbi sulla veridicità dei suoi ...

Continua a leggere>>

Beatriz D’Orsi potrebbe aver ritrovato l’amore dopo il suo percorso a Uomini e Donne, che non è terminato come l’ex corteggiatrice sperava. Brando Ephrikian alla fine ha scelto Raffaella Scuotto ma la 25enne milanese sembrerebbe essere andata avanti, infatti, un video pubblicato nelle sue storie ...

Continua a leggere>>