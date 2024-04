Forlì - caccia ai playoff col Mezzolara | La vittoria per provarci ancora

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 aprile 2024) Destini incrociati, quelli di, di fronte oggi (ore 15) al ‘Morgagni’ in una sfida thrilling che sa tanto di ultima spiaggia per entrambe. I biancorossi sono adi unaper riprendere la diligenzae con le orecchie, all’uopo, sintonizzate su Prato, dove sarà di scena il Victor San Marino (quinto a +2 sul Galletto); i biancazzurri bolognesi, ultimi col Certaldo a quota 21 ma in realtà terz’ultimi per l’esclusione della Pistoiese e gli scontri diretti coi toscani (a -4 dal Borgo San Donnino), non hanno alternative alla scorribanda da 3 punti per restare in vita. "È una partita fondamentale, ne siamo consapevoli, per rimanere in corsa per i. Certo, qualora non dovessimo raggiungerli sarebbe una delusione, ma avremmo anche delle attenuanti: ...