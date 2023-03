Iliev titolare con la Bulgaria, ma in Ungheria è un tracollo (Di lunedì 27 marzo 2023) Iliev, fantasista della Primavera dell’Inter, è il giocatore aggiuntivo che ha preso parte stasera agli impegni delle nazionali. Lo ha fatto nella partita fra Ungheria e Bulgaria, finita 3-0 per i padroni di casa. BENE E MALE – Nikola Iliev gioca titolare e per novanta minuti, ma non è certo una partita da ricordare. Il fantasista dell’Inter Primavera resta in campo per tutto l’incontro di qualificazione agli Europei, vinto 3-0 dall’Ungheria sulla sua Bulgaria. In gol Balint Vecsei al 7?, Dominik Szoboszlai al 26? e Martin Adam al 39?. Per la selezione magiara un trionfo maturato tutto nel primo tempo, senza che Iliev potesse salvare la situazione. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 marzo 2023), fantasista della Primavera dell’Inter, è il giocatore aggiuntivo che ha preso parte stasera agli impegni delle nazionali. Lo ha fatto nella partita fra, finita 3-0 per i padroni di casa. BENE E MALE – Nikolagiocae per novanta minuti, ma non è certo una partita da ricordare. Il fantasista dell’Inter Primavera resta in campo per tutto l’incontro di qualificazione agli Europei, vinto 3-0 dall’sulla sua. In gol Balint Vecsei al 7?, Dominik Szoboszlai al 26? e Martin Adam al 39?. Per la selezione magiara un trionfo maturato tutto nel primo tempo, senza chepotesse salvare la situazione. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, ...

