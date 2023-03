“Eccomi, sono qui”. Mauro Coruzzi, la prima foto dopo l’ictus ischemico: come sta Platinette (Di lunedì 27 marzo 2023) Il 14 marzo Mauro Coruzzi è stato colpito da un ictus ischemico. A Storie Italiane su Rai1, condotto da Eleonora Daniele, Milly Carlucci aveva voluto mandare un messaggio a Platinette: “Io lo conosco bene perché abbiamo lavorato insieme a Ballando con le Stelle, ma anche al Cantante Mascherato. Lui è stato una grande Tigre. L’aveva scelta perché diceva ‘Io proprio non lo sono apparentemente, ma forse lo sono dentro’”. “Lui è una tigre! Un personaggio di grande cultura, di grande spessore, un uomo profondo. Con una forza di combattente davvero straordinaria. In bocca al lupo, forza, forza, siamo tutti con te!”, aveva concluso rivolgendosi a Mauro Coruzzi. “Il ‘nostro’ Mauro si è sentito male l’altra sera, per fortuna è stato soccorso ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 marzo 2023) Il 14 marzoè stato colpito da un ictus. A Storie Italiane su Rai1, condotto da Eleonora Daniele, Milly Carlucci aveva voluto mandare un messaggio a: “Io lo conosco bene perché abbiamo lavorato insieme a Ballando con le Stelle, ma anche al Cantante Mascherato. Lui è stato una grande Tigre. L’aveva scelta perché diceva ‘Io proprio non loapparentemente, ma forse lodentro’”. “Lui è una tigre! Un personaggio di grande cultura, di grande spessore, un uomo profondo. Con una forza di combattente davvero straordinaria. In bocca al lupo, forza, forza, siamo tutti con te!”, aveva concluso rivolgendosi a. “Il ‘nostro’si è sentito male l’altra sera, per fortuna è stato soccorso ...

