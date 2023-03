Roma, attacco hacker al sito di Atac: è il secondo in pochi giorni, cosa sta succedendo (Di domenica 26 marzo 2023) Ancora una volta, a distanza di soli 4 giorni, il sito dell’Atac è stato preso di mira da un attacco hacker. Stavolta, però, proprio in virtù del fatto che si è trattato di un nuovo episodio nel giro di pochi giorni la municipalizzata si è fatta trovare pronta e ha potuto contenere i danni. I tecnici dell’Atac si sono messi subito al lavoro per risolvere i problemi che, per fortuna sembra abbia interessato solo il sito e non i servizi, visto che l’azienda fa sapere: ‘Le linee sono regolari’. Unico disagio per gli utenti è qualche rallentamento. Nulla di grave se non fosse che il problema si è manifestato proprio oggi, domenica nella quale si svolge l’ultima giornata ecologica prevista per Roma che prevede il divieto di transito delle auto. Solo 4 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 marzo 2023) Ancora una volta, a distanza di soli 4 giorni, ildell’è stato preso di mira da un. Stavolta, però, proprio in virtù del fatto che si è trattato di un nuovo episodio nel giro di pochi giorni la municipalizzata si è fatta trovare pronta e ha potuto contenere i danni. I tecnici dell’si sono messi subito al lavoro per risolvere i problemi che, per fortuna sembra abbia interessato solo ile non i servizi, visto che l’azienda fa sapere: ‘Le linee sono regolari’. Unico disagio per gli utenti è qualche rallentamento. Nulla di grave se non fosse che il problema si è manifestato proprio oggi, domenica nella quale si svolge l’ultima giornata ecologica prevista perche prevede il divieto di trandelle auto. Solo 4 ...

