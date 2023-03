La gaffe di Macron | parla di sacrifici con un orologio da 80mila euro Poi nella pausa lo toglie… video

(Di sabato 25 marzo 2023) Sembra un po’ il gioco dele tre carte che fanno alla stazione di Napoli: questa vince, questa perde, questa c’è, ora non c’è più. Ma ilib cui qualcuno si cimenta nel giochino con unvede protagonista il presidente francese Emmanuel, durante l’intervista di mercoledì in diretta tv dall’Eliseo. Nelle immagini, si vedeche annuncia ai francesi la necessità di fare dolorosicon la riforma delle pensioni e risponde ad una domanda sbattendo con il polso sul tavolo con il suoal polso sinistro, che a quanto pare avrebbe un valore di. Poie armeggia con le mani sotto il tavolo, riappare con le braccia sulla scrivania ma l’non c’è ...

Da giorni gli occhi del mondo sono puntati sulla Francia, questa volta non per la sua bellezza. Milioni di persone stanno scendendo in piazza, cimentandosi in duri scontri contro le forze dell'ordine.A Parigi gli scontri tra i manifestanti e la polizia. Un milione di persone protestano contro la riforma delle pensioni - REUTERS La visita ufficiale di re Carlo III d’Inghilterra in una Francia scoss ...