Auto, accordo Ue - Germania: sì a e - fuel dopo 2035, no a biocarburanti. Ira di Italia (Di sabato 25 marzo 2023) - Anche dopo quella data potranno essere immatricolati i veicoli a combustione che utilizzano i carburanti sintetici, neutri per il clima o prodotti con energie rinnovabili. Roma puntava sui ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 25 marzo 2023) - Anchequella data potranno essere immatricolati i veicoli a combustione che utilizzano i carburanti sintetici, neutri per il clima o prodotti con energie rinnovabili. Roma puntava sui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : FLASH- Germania e Ue hanno trovato un accordo sullo stop alle auto a motore termico dal 2035 e sui biocarburanti: B… - repubblica : Auto, accordo tra Germania e Bruxelles: via libera agli e-fuel per il dopo 2035. Sopravvive il motore termico. Ital… - Agenzia_Ansa : 'Abbiamo trovato un accordo con la Germania sull'uso futuro degli e-fuel', i carburanti sintetici per le auto: lo a… - elisabettap38 : RT @erretti42: E anche questa è fatta. Si capisce perché Giorgia si accanisce sui migranti, sugli omosessuali e i loro figli, , sulla perma… - maaniballi : RT @janavel7: Com'era la storia che adesso in Europa l'Italia conta di più, anzi è determinante, e di Giorgia hanno tutti considerazione (m… -