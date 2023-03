Auguri a Sarah Jessica Parker, la musa di “Sex and The City” (Di sabato 25 marzo 2023) L’eterna ragazza di Sex & The City, compie gli anni proprio oggi. Sarah Jessica Parker spegnerà le candeline proprio sul set della seconda stagione della serie tv “…And Just Like That “ ispirata alla celebre saga di Sex & The City, che ha fatto battere il cuore a miglioni di persone. Bella, solare e sempre alla moda, l’attrice compie 58 anni, anche se non si rivela l’età di una signora, la nostra Carrie Bradshaw sembra essere ancora la ragazza che sognava l’amore e una carriera di successo. Una bellezza eterea, la tenacia e la sicurezza con cui sfoggia i look, un vero e proprio cult nel cult, grazie alle idee di Molly Rogers e Danny Santiago. Ripresa nelle strade di New York, tra un outfit chic e l’altro, sembra proprio che l’attrice sia legata indissolubilmente al ruolo che per anni ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 marzo 2023) L’eterna ragazza di Sex & The, compie gli anni proprio oggi.spegnerà le candeline proprio sul set della seconda stagione della serie tv “…And Just Like That “ ispirata alla celebre saga di Sex & The, che ha fatto battere il cuore a miglioni di persone. Bella, solare e sempre alla moda, l’attrice compie 58 anni, anche se non si rivela l’età di una signora, la nostra Carrie Bradshaw sembra essere ancora la ragazza che sognava l’amore e una carriera di successo. Una bellezza eterea, la tenacia e la sicurezza con cui sfoggia i look, un vero e proprio cult nel cult, grazie alle idee di Molly Rogers e Danny Santiago. Ripresa nelle strade di New York, tra un outfit chic e l’altro, sembra proprio che l’attrice sia legata indissolubilmente al ruolo che per anni ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FilippoCarmigna : Eugenia di York compie gli anni: gli auguri vintage di mamma Sarah Ferguson - ArmandaGelsomin : RT @Nazzaren_0: Sarah,Martina e Davide anche loro fanno gli auguri a Niki votiamo e portiamola in finale #sarahaltobello #martinanasoni #da… - trela_dorota : RT @IaiaTrilli: Davide, Martina, Sarah e gli auguri per Nikita ???? Persia is back ?? #gfvip #nikiters #martinanasoni #sarahaltobello #D… - trela_dorota : RT @Gfviperella: Gli auguri per Nikita di Ginevra, Marco, Sarah, Davide.... GRAZIEEEE!!!!!!!?????????????? #gfvip #HPDayNikita #nikiters #iosto… - MDaje7 : RT @teamsoleilsorge: Gli auguri per Nikita da parte di Sarah, Martina e Davide. Persia per sempre nel ????? #gfvip #nikiters -