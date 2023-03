Gf Vip 7, ex Vippona confessa: “Edizione troppo maleducata e sopra le righe” (Di venerdì 24 marzo 2023) Patrizia Rossetti è stata una delle concorrenti del Gf Vip 7 che più ha fatto discutere per via del suo carattere diretto e determinato. Per la conduttrice l’esperienza nella casa più spiata d’Italia non è stata la prima nel mondo del reality, infatti, ha già partecipato a La Fattoria e a Pechino Express. Proprio per questo motivo, intervistata da Casa Pipol, ha dichiarato: “Sono già la terzo reality, basta“. Poi la Rossetti ha parlato anche dell’attuale Edizione, e di cosa o chi l’ha convinta a partecipare: Ho trovato questa Edizione un po troppo forte, maleducata, fuori dalle righe, anche se mi sono trovata bene. Ero convinta di non piacere o di piacere meno ma ho avuto delle belle soddisfazioni dai ragazzi giovani, però erano un po teppistelli. Devo essere onesta, mi ha convinta Alfonso a ... Leggi su isaechia (Di venerdì 24 marzo 2023) Patrizia Rossetti è stata una delle concorrenti del Gf Vip 7 che più ha fatto discutere per via del suo carattere diretto e determinato. Per la conduttrice l’esperienza nella casa più spiata d’Italia non è stata la prima nel mondo del reality, infatti, ha già partecipato a La Fattoria e a Pechino Express. Proprio per questo motivo, intervistata da Casa Pipol, ha dichiarato: “Sono già la terzo reality, basta“. Poi la Rossetti ha parlato anche dell’attuale, e di cosa o chi l’ha convinta a partecipare: Ho trovato questaun poforte,, fuori dalle, anche se mi sono trovata bene. Ero convinta di non piacere o di piacere meno ma ho avuto delle belle soddisfazioni dai ragazzi giovani, però erano un po teppistelli. Devo essere onesta, mi ha convinta Alfonso a ...

