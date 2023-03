Università al top | stipendi bassi Mi scusi Bonomi | perché?

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 23 marzo 2023) Abbiamo letra le migliori al mondo, dicono, ma i risultati non si vedono. L’annuale classifica dellemigliori al mondo ci riempie di orgoglio. Nella top ten ci sono il Politecnico di Milano, la Sapienza di Roma per gli studi classici, la Bocconi di Milano per quelli economici ed entrano anche la Normale di Pisa per la fisica e la LUISS di Roma. Perfetto, siamo davvero molto bravi. Ma se lesono delle eccellenze, significa ovviamente che pure gli studenti lì laureati sono eccellenti. E allora, come spiegarsi che in Italia gli ingegneri del Politecnico, i professori e i medici della Sapienza, i ricercatori della Normale sono tra i meno pagati al mondo? Qualcosa non funziona, non è logico. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/03/As-Np-1-13.mp4 Prendiamo un giovane ingegnere, ...