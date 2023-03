Torna il Festival del Carciofo Romanesco, tradizione culinaria e valorizzazione del territorio (Di giovedì 23 marzo 2023) E’ stata presentata la seconda edizione del Festival del Carciofo Romanesco, manifestazione che si terrà dal 28 al 31 marzo a Roma nell’antico quartiere ebraico, ma coinvolgendo anche altri storici luoghi della Capitale come Campo de’ Fiori e Piazza Navona, con 18 ristoranti che proporranno menù originali a base di Carciofo. Ricette tradizionali e rivisitazioni contemporanee, per 4 giorni di evento dedicato all’ortaggio simbolo della tavola romana. “Semo romani, ma romaneschi di più” è lo slogan che certifica il Carciofo come punto di riferimento del territorio. L’obiettivo, il rilancio del turismo di qualità attraverso la valorizzazione del territorio e delle tradizioni culinarie locali, a partire dai carciofi nelle note versioni alla romana e alla ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 marzo 2023) E’ stata presentata la seconda edizione deldel, manifestazione che si terrà dal 28 al 31 marzo a Roma nell’antico quartiere ebraico, ma coinvolgendo anche altri storici luoghi della Capitale come Campo de’ Fiori e Piazza Navona, con 18 ristoranti che proporranno menù originali a base di. Ricette tradizionali e rivisitazioni contemporanee, per 4 giorni di evento dedicato all’ortaggio simbolo della tavola romana. “Semo romani, ma romaneschi di più” è lo slogan che certifica ilcome punto di riferimento del. L’obiettivo, il rilancio del turismo di qualità attraverso ladele delle tradizioni culinarie locali, a partire dai carciofi nelle note versioni alla romana e alla ...

