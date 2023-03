Tiro a segno | Coppa del Mondo Bhopal 2023 | Cina vittoriosa anche nella pistola da 10 metri a coppie miste

(Di giovedì 23 marzo 2023) La seconda giornata della tappa dideldiin corso a, in India, si chiude con la finale dellada 10: vittoria per2 su India 2, terza1. Non c’eranoitaliane in gara. Il Gold Medal Match viene dominato da2 di Qian Wei e Liu Jinyao, che scappa sul 15-5 e poi va a battere, al termine di una finale dominata, India 2 di Rhythm Sangwan e Varun Tomar, sconfitta col netto punteggio di 17-11. Calendario: date, programma, tutti gli eventi da non perdere Sul gradino più basso del podio sale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CummyBear6 : RT @MasterB35887040: Tiro a segno. - sportface2016 : #Tiro a segno, cinese #LiXue trionfa nella pistola 10m a #Bhopal. Argento per Vennekamp - es33222 : RT @MasterB35887040: Tiro a segno. - GiuliBaguli : Il Barcellona starà anche facendo il tiro a segno, ma il bersaglio è protetto da un fiore. Una Camelia F-A-N-T-A-S-… - AddamsDiego : @PLDC09710726 Beh, il tiro a segno è comunque sport... -

che le fortune della squadra di Doc Rivers non dipendono solo dal candidato MVP e dal Barba. ... l'All - Star di Memphis parte in uscita dalla panchina e chiude con 17 punti e 6/13 alin 24 ...Inoltre, ilsoft air, il simulatore di guida in pista Lamborghini e una selezione di espositori di dischi vintage, raccolti sotto il marchio Vinili Italy. La prossima edizione della ...che i lavoratori ne hanno tratto beneficio. 'Le riunioni fanno schifo', ha detto Wilson senza girarci troppo attorno. 'Possono toglierti la vita. Il fatto che non stiamo sprecando il tempo ...

Tiro a segno, Coppa del Mondo Bhopal 2023: Cina vittoriosa nella carabina da 10 metri a coppie miste OA Sport

La seconda giornata della tappa di Coppa del Mondo 2023 di tiro a segno in corso a Bhopal, in India, si chiude con la finale della pistola da 10 metri a coppie miste: vittoria per Cina 2 su India 2, ...Il primo perché ancora non raggiunge la doppia cifra di reti segnate e il secondo, perché ha vissuto una stagione sempre in infermeria, giocando soltanto 15 gare e realizzando 3 gol e 1 assist. Tra i ...