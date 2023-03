Sabalenka, chi è la tennista amica di Lukashenko presa di mira dalle colleghe: “Mai ricevuto così tanto odio, io non ho fatto nulla” (Di giovedì 23 marzo 2023) Non è un periodo sereno per la tennista Aryna Sabalenka, presa di mira dalle colleghe per via dell‘appoggio della Bielorussia all’invasione dell’Ucraina. “così tutti sanno che sono bielorussa” aveva detto la 24enne subito dopo aver alzato al cielo il primo Slam della carriera, agli Australian Open, ostentando – per qualcuno – le proprie origini. Di ritorno da Melbourne, Sabalenka era stata ricevuta a palazzo da Aljaksandr Lukashenko, che si era complimentato con lei: “Sei il nostro orgoglio”. Ma quello di quest’anno non è stato l’unico e il primo incontro tra i due. A fine 2017 la tigre di Misk incontrò il dittatore e una sua firma, nel 2020, su un documento fondamentalmente pro-governo avevano provocato molte critiche. A testimonianza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Non è un periodo sereno per laArynadiper via dell‘appoggio della Bielorussia all’invasione dell’Ucraina. “tutti sanno che sono bielorussa” aveva detto la 24enne subito dopo aver alzato al cielo il primo Slam della carriera, agli Australian Open, ostentando – per qualcuno – le proprie origini. Di ritorno da Melbourne,era stata ricevuta a palazzo da Aljaksandr, che si era complimentato con lei: “Sei il nostro orgoglio”. Ma quello di quest’anno non è stato l’unico e il primo incontro tra i due. A fine 2017 la tigre di Misk incontrò il dittatore e una sua firma, nel 2020, su un documento fondamentalmente pro-governo avevano provocato molte critiche. A testimonianza ...

