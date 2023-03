Rifiuti speciali nell’autofficina, scatta il sequestro (Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI militari della caserma Carabinieri forestale di Roccarainola, insieme ai militari dell’Esercito Italiano e a militari della compagnia carabinieri di Nola, a Palma Campania hanno denunciato un 50 enne. L’uomo, in un locale di circa 130 metri i quadrati nel comune di Palma Campania, svolgeva l’attività di autoriparatore. I militari hanno notata la presenza di Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti dall’attività ,costituiti da olii esausti, guaine, parte di veicoli non bonificate, accumulatori al piombo per un totale di 5 metri cubi. L’attività veniva svolta senza alcuna vasca di prefiltraggio e di disoleazione. il locale con le relative attrezzature è stato posto sotto sequestro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI militari della caserma Carabinieri forestale di Roccarainola, insieme ai militari dell’Esercito Italiano e a militari della compagnia carabinieri di Nola, a Palma Campania hanno denunciato un 50 enne. L’uomo, in un locale di circa 130 metri i quadrati nel comune di Palma Campania, svolgeva l’attività di autoriparatore. I militari hanno notata la presenza dipericolosi e non pericolosi derivanti dall’attività ,costituiti da olii esausti, guaine, parte di veicoli non bonificate, accumulatori al piombo per un totale di 5 metri cubi. L’attività veniva svolta senza alcuna vasca di prefiltraggio e di disoleazione. il locale con le relative attrezzature è stato posto sotto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

