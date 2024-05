Europei atletica Roma 2024 - Mei | L’Olimpico è magic - un orgoglio nazionale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 7 maggio 2024) “È emozionante essere qui, su questa pista che evoca la maglia azzurra. Siamo estremamente contenti di essere a così poco dall’inizio dell’Europeo.ha qualcosa dio, so perfettamente che una gara non sarà mai importante quanto un campionato, che lascia un segno indelebile nella carriera di un atleta. Tra un mese esatto si scriverà un’altra pagina importante di questo stadio”. Queste le parole di Stefano Mei, presidente Fidal, durante la conferenza stampa “Lazio nel cuore dell’– L’impatto deglinel nome di sport, tradizione e legacy”, presso lo stadio Olimpico. “Tutto il parco del Foro Italico sarà protagonista di queste sei giornate, ci saranno momenti di condivisione fuori dallo stadio – ha proseguito il numero uno della Feder, per poi ...