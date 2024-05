Fiorentina - Castriovilli fuori dalla lista Uefa Italiano | 'Non ricordo perché'

Dopo la vittoria per 3-2 ottenuta nei minuti finali della semifinale di andata al Franchi, la Fiorentina punta alla sua seconda finale consecutiva...

La Fiorentina, dopo la finale raggiunta e persa nella scorsa stagione contro il West Ham, vuole provare a riscattarsi in questa una nuova sfida contro il Club Brugge nel match valevole per il ritorno della semifinali di Conference League ...

Il tecnico della Fiorentina , Vincenzo Italiano , ha parlato, in conferenza stampa, alla vigilia del ritorno della semifinale di Conference League contro il Brugge: “Il percorso della Fiorentina è ed è stato positivo. Siamo arrivati in fondo, o ...

La fiorentina si appresta a lasciare Firenze per raggiungere il Belgio, destinazione Bruges, dove domani sera si disputerà la semifinale di ritorno di Conference League tra Club Brugge e fiorentina.

Vincenzo italiano è intervenuto alla viglia della partita di Conference fra Club Brugge e fiorentina. Queste le parole del tecnico gigliato: `Dobbiamo sfruttare.

(ANSA) - FIRENZE, 07 MAG - 'Abbiamo il vantaggio del 3-2 dell'andata e ce lo teniamo stretto, ma questo non deve snaturare ciò che ci ha permesso ...