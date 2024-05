Morto a 22 anni nel cassonetto degli abiti usati - i familiari | Troppe disgrazie cos - siamo distrutti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 7 maggio 2024) Fara Gera d’Adda. Lo sguardo basso e vuoto, gli occhi gonfi per la commozione. “”, dice con un filo di voce Gabriel Barzava, un parente di Constantin Antonie, il 22enne di Fara Gera d’Adda trovato senza vita lunedì mattina (6 maggio) nelper la raccoltadella stazione ecologica di Canonica d’Adda, in via dell’Artigianato. Il giorno dopo la tragedia, idel ragazzo spiegano di avere fatto tappa all’ospedale Papa Giovdi Bergamo per il riconoscimento della salma. Riuniti in silenzio nel salotto di casa, si fanno forza l’uno con l’altro come possono. “Eccolo qui – esclama sempre lo stesso parente, mostrando una foto del giovane sul cellulare, accompagnata da un fiocco nero in segno di lutto -. Era ...