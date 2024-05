Moschee - ok Camera a stretta su libertà culto con 135 sì e 112 no

(Di martedì 7 maggio 2024) Roma, 7 mag. (askanews) – L’aula dellaha approvato la proposta di legge, a prima firma Tommaso Foti (Fdi), che punta ad unasull’attività didi religione islamica attraverso la modifica dell’articolo 71 del codice del Terzo settore. I voti a favore sono stati 135, i contrari 112 e cinque le astensioni. Il testo stabilisce che la procedura agevolata per il cambio di destinazione d’uso degli immobili del terzo settore non si applichi “alle sedi e ai locali utilizzati esclusivamente o prevalentemente dagli enti per attività di, che non rispettino gli standard di sicurezza e accessibilità, definiti, anche tenendo conto dell’impatto delle attività sul tessuto urbano circostante”, da un decreto da varare entro 120 giorni. Ma dall’applicazione della norma si fanno salve le confessioni religiose ...

