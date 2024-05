Dissequestrati i pitbull di Eboli che uccisero un bambino L’Oipa | Procedura che va nel rispetto della vita - in attesa di una seria regolamentazione

(Di martedì 7 maggio 2024) La Procura di Salerno, diretta dal procuratore capo Giuseppe Borrelli, ha dissequestrato i dueche il 22 aprile scorso aggredirono, uccidendolo, piccolo Francesco Pio di soli 13 mesi. L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) si congratula con i magistrati che hanno preso questa decisione che va neldei due animali e che dà loro una prospettiva di recupero.di: dovranno essere sottoposti ad un percorso di recupero a Napoli a spese dei proprietari Al momento i cani sono in un rifugio nel Casertano e, a quanto si apprende, dovranno essere sottoposti ad un percorso di recupero a Napoli a spese dei proprietari, ora indagati assieme alla madre e ai due zii del piccolo. Se i ...

