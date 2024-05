Calzona - numeri da incubo | solo Donadoni ha fatto peggio

(Di martedì 7 maggio 2024) Francescoè stato il terzo allenatore della stagione, il tecnico calabrese non è riuscito però a dare la svolta sperata. Una stagione disgraziata, così l’ha definita Francesco, terzo allenatore dell’annata, anch’esso risucchiato dal vortice di negatività con cui gli ormai ex campioni d’Italia hanno impattato. Le sconcertanti scelte estive da parte della presidenza, il peso di doversi confermare, infine, l’atteggiamento indegno che troppe volte abbiamo visto in campo. Un mix micidiale, in grado di far finire sul banco degli imputati anche coloro che avevano scritto la pagina più attesa, una di quelle che li marchierà a vita nella storia della Napoli calcistica, il che è abbastanza emblematico., rendimento horror: il dato sul tecnico calabrese è da non credere Rudi Garcia, contestatissimo allenatore di inizio ...

Aurelio De Laurentiis punta su un Terzo allenatore . Dopo Garcia e Mazzarri in una sola stagione il patron del Napoli fa tris per la panchina e chiama Francesco Calzona fino al termine della stagione . Francesco Calzona , nativo di Cessaniti (Vibo ...

Udinese-Napoli 1-1, il senso del fallimento: Calzona ha perso le parole - Udinese-Napoli 1-1, il senso del fallimento: calzona ha perso le parole - Anche lui conta i minuti. Non come faceva Luciano Spalletti nella scorsa primavera, aspettando che arrivasse il punto decisivo per festeggiare il terzo scudetto. No, Francesco calzona detto ...

Calzona, non sappiamo gestire le partite 'sporche' - calzona, non sappiamo gestire le partite 'sporche' - "Quando le partite si sporcano non siamo in grado di gestirle". Lo ha detto Francesco calzona, in conferenza stampa, dopo il pareggio di Udine. Il tecnico ha anche analizzato tutto il suo periodo da q ...

