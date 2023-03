“Non dovevi farmelo”. GF Vip, tra Oriana e Onestini finisce tutto: “Ma ti rendi conto?” (Di giovedì 23 marzo 2023) La tensione è ormai alle stelle nello spiato appartamento di Cinecittà ed il cast del GF Vip 7, in vista della tanto attesa Finale del prossimo 3 aprile, si alterna a momenti di euforia e sintonia generale, cosa non si verificava settimane fa, e altri tra le classiche liti tra vipponi. Oriana Marzoli è furiosa con Luca Onestini. È comprensibile sia che i concorrenti, negli ultimi giorni di GF Vip 7, abbiano messo da parte dinamiche e gli schieramenti per godersi insieme la fine di tale avventura, sia che basti una goccia per far traboccare il vaso della pazienza. La Finale fa quest’effetto. Ma cosa è successo tra Oriana Marzoli e Luca Onestini? GF Vip, tensione tra Oriana e Onestini (per Nikita) La finalista venezuelana ieri sera ha proposto ai pochi coinquilini rimasti ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 23 marzo 2023) La tensione è ormai alle stelle nello spiato appartamento di Cinecittà ed il cast del GF Vip 7, in vista della tanto attesa Finale del prossimo 3 aprile, si alterna a momenti di euforia e sintonia generale, cosa non si verificava settimane fa, e altri tra le classiche liti tra vipponi.Marzoli è furiosa con Luca. È comprensibile sia che i concorrenti, negli ultimi giorni di GF Vip 7, abbiano messo da parte dinamiche e gli schieramenti per godersi insieme la fine di tale avventura, sia che basti una goccia per far traboccare il vaso della pazienza. La Finale fa quest’effetto. Ma cosa è successo traMarzoli e Luca? GF Vip, tensione tra(per Nikita) La finalista venezuelana ieri sera ha proposto ai pochi coinquilini rimasti ...

