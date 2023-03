L'ambasciatore russo sull'uranio all'Ucraina, 'Mondo verso l'Armageddon nucleare' (Di giovedì 23 marzo 2023) L'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, accusa i Paesi occidentali, con la guida degli Usa, di voler portare l'umanità "su una linea pericolosa, oltre la quale si profila sempre più ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 23 marzo 2023) L'negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, accusa i Paesi occidentali, con la guida degli Usa, di voler portare l'umanità "su una linea pericolosa, oltre la quale si profila sempre più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Giornalista australiana all’Ambasciatore russo in Australia: “come fai a convivere con il fatto di rappresentare un… - fanpage : L’ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov: “I Paesi occidentali guidati dagli Stati Uniti hanno deciso… - alex_orlowski : Politicamente abbiamo visioni differenti. Oggi massima solidarietà a @GuidoCrosetto per le minacce dei terroristi d… - Libero_official : L'ambasciatore russo negli #Usa #Antonov: 'Gli #Usa vogliono portare l'umanità su una linea pericolosa oltre la qua… - tiber_h : RT @miluna: Da un recente studio è risultato che Il motivo per cui la maggior parte dei cittadini italiani ed europei simpatizzano per… -

Amb.russo in Usa, 'Occidente porta l'umanità ad Armageddon' "I Paesi occidentali guidati dagli Stati Uniti hanno deciso di portare l'umanità sull'orlo di un Armageddon nucleare": lo ha detto a Washington, secondo la Tass, l'ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov, rispondendo alle dichiarazioni di alti funzionari statunitensi secondo cui le munizioni all'uranio impoverito sarebbero armi utilizzate da decenni ... Antonov: 'Uranio Il mondo verso l'Armageddon nucleare' AGI - L'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, accusa i Paesi occidentali, con la guida degli Usa, di voler portare l'umanità 'su una linea pericolosa, oltre la quale si profila sempre più ... Ucraina, Russia: 'Occidente porta umanità verso Armageddon' I Paesi occidentali guidati dagli Stati Uniti hanno deciso di portare l'umanità sull'orlo di un Armageddon nucleare. Lo ha detto l'ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov, rispondendo alle dichiarazioni di funzionari statunitensi secondo cui le munizioni all'uranio impoverito sono un tipo standard di armi utilizzate ... "I Paesi occidentali guidati dagli Stati Uniti hanno deciso di portare l'umanità sull'orlo di un Armageddon nucleare": lo ha detto a Washington, secondo la Tass, l'negli Stati Uniti Anatoly Antonov, rispondendo alle dichiarazioni di alti funzionari statunitensi secondo cui le munizioni all'uranio impoverito sarebbero armi utilizzate da decenni ...AGI - L'negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, accusa i Paesi occidentali, con la guida degli Usa, di voler portare l'umanità 'su una linea pericolosa, oltre la quale si profila sempre più ...I Paesi occidentali guidati dagli Stati Uniti hanno deciso di portare l'umanità sull'orlo di un Armageddon nucleare. Lo ha detto l'negli Stati Uniti Anatoly Antonov, rispondendo alle dichiarazioni di funzionari statunitensi secondo cui le munizioni all'uranio impoverito sono un tipo standard di armi utilizzate ... Ambasciatore russo in Usa: «Occidente porta umanità ad Armageddon» Il Sole 24 ORE Ucraina, Russia: “Occidente porta umanità verso Armageddon” Lo ha detto l’ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov, rispondendo alle dichiarazioni di funzionari statunitensi secondo cui le munizioni all’uranio impoverito sono un tipo standard di ... L’ambasciatore russo a Washington: l’Occidente porta il mondo verso l’Armageddon nucleare lo ha detto oggi l’ambasciatore russo a Washington, Anatoly Antonov. “Sembra che l’Occidente illuminato, guidato da Washington, abbia irrevocabilmente deciso di portare l’umanità su una linea ... Lo ha detto l’ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov, rispondendo alle dichiarazioni di funzionari statunitensi secondo cui le munizioni all’uranio impoverito sono un tipo standard di ...lo ha detto oggi l’ambasciatore russo a Washington, Anatoly Antonov. “Sembra che l’Occidente illuminato, guidato da Washington, abbia irrevocabilmente deciso di portare l’umanità su una linea ...