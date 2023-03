Sorride a favore di cellulare e fa gli auguri a tutte ed a se stessa. Nel giorno della celebrazione dedicata alla Donna,Donne, ha raggiunto un altro traguardo nel suo percorso di cura anti cancro a Londra . La giovane gragnanese, che vive in Inghilterra da anni, è diventata un simbolo di speranza e lotta ...Un tumore non diagnosticato subito che poteva costarle la vita già mesi fa. Se lei e la sua compagna non avessero capito che era meglio approfondire. A parlar perDonne , trentenne di Gragnano che vive a Londra da anni, la sua metà Ester Sanna Ferraiolo che annuncia una raccolta fondi per far causa per malasanità. Iniziativa ripresa anche da ...La speranza, l'ottimismo e la voglia di vivere. Bisogna andar avanti e guardare oltre l'ostacolo.Donne che da un anno combatte contro un cancro ha scritto un post sui social. Per lei e per tutti coloro combattono contro il cancro, nel World cancer day. 'Oggi è un giorno importante ...

Dorita Delle Donne: il tumore è ritornato, ma la speranza è in un farmaco nuovo ilmattino.it

Dorita Delle Donne: riprende la guerra al tumore. A darne notizie on line è proprio lei, la giovane stabiese che vive a Londra da anni. Una nuova terapia e una nuova battaglia, come spiega la manager ...Sorride a favore di cellulare e fa gli auguri a tutte ed a se stessa. Nel giorno della celebrazione dedicata alla Donna, Dorita Delle Donne, ha raggiunto un altro traguardo nel suo ...