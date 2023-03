Micol Incorvaia infierisce su Antonella Fiordelisi | caos sul web

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 21 marzo 2023) La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 7 è stata caratterizzata da un colpo di scena inaspettato: l’eliminazione di. Anche i suoi compagni di avventura sono rimasti increduli davanti alla decisione del pubblico. Tutti sono stati d’accordo sul fatto che sia stata una delle protagoniste indiscusse di questa edizione, però, subito dopo la fine della diretta con Alfonso Signorini, si sono radunati in cortiletto per parlare di lei. In particolare,e Oriana Marzoli sono apparse molto prese dalla conversazione. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7,senza freni contro: “Solo per lei ...