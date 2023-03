Malato di leucemia e senza casa dorme in auto col figlio a Cuneo: la storia di Marco, che ha perso il lavoro (Di martedì 21 marzo 2023) La storia è stata diffusa da 'Tgcom24' e racconta uno spaccato straziante di vita. Marco ha 60 anni e durante il lockdown si è amMalato di leucemia . È iniziato così il suo calvario. Marco lavorava ... Leggi su notizie.virgilio (Di martedì 21 marzo 2023) Laè stata diffusa da 'Tgcom24' e racconta uno spaccato straziante di vita.ha 60 anni e durante il lockdown si è amdi. È iniziato così il suo calvario.lavorava ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Massimo08530892 : RT @ImolaOggi: Cuneo, 60enne malato di leucemia vive in auto - IMoresi : RT @incorreggibile: Cuneo, 60enne malato di leucemia vive in auto Onore ai governi di tutti i colori che hanno sempre e comunque il marron… - xxIvanxx22 : - DeodatoRibeira : RT @ImolaOggi: Cuneo, 60enne malato di leucemia vive in auto - Mary35999509 : RT @ImolaOggi: Cuneo, 60enne malato di leucemia vive in auto -