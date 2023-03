L’ex tennista Martina Navratilova è guarita dal cancro per la seconda volta | «Pensavo di non arrivare a Natale»

(Di martedì 21 marzo 2023)numero uno del mondo di tennisha annunciato di esseredal doppio, al seno e alla gola, che aveva annunciato lei stessa lo scorso gennaio. Tra le più grandi tenniste di sempre, nove volte vincitrice a Wimbledon,ha rivelato la guarigione in un’intervista al giornalista inglese Piers Morgan di TalkTv che andrà in onda oggi 21 marzo. «Per quanto ne sanno i medici – ha detto – sonodal». Quando aveva scoperto di essere di nuovo malata, dopo che nel 2010 aveva scoperto un tumore alla gola, «sono andata nel panico per tre giorni pensando che avrei potuto non vedere il prossimo». Ora perògiocatrice 66enne può tirare un sospiro di sollievo ...

ceca ha raccontato di aver notato durante le Wta finals a Fort Worth di novembre 2022'ingrossamento di un linfonodo al collo. Poi, dopo una serie di controlli, ha scoperto un ..., vincitrice in carriera di 167 titoli in singolare e 177 in doppio, si era sottoposta a terapie già in passato: il tumore le era stato diagnosticato per la prima volta nel 2010.