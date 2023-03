Festa di Primavera alla Veneziano-Novelli, tripudio di note, colori e gesti celebrano la stagione della rinascita (Di martedì 21 marzo 2023) Raccontare la Primavera con linguaggi diversi, quello del mito e della poesia, della musica e dell’arte, della danza e del ritmo. Parole, note, colori, gesti, movimenti, interpretazioni per una narrazione polifonica delle tante tonalità cromatiche ed emotive della stagione della rinascita, in una data che coincide, anche , con la Giornata internazionale della Poesia. Questo (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di martedì 21 marzo 2023) Raccontare lacon linguaggi diversi, quello del mito epoesia,musica e dell’arte,danza e del ritmo. Parole,, movimenti, interpretazioni per una narrazione polifonica delle tante tonalità cromatiche ed emotive, in una data che coincide, anche , con la Giornata internazionalePoesia. Questo (Monrealelive.it)

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sagrede20 : RT @Paradisola: ?? Ecco alcuni dei tanti eventi in programma nel 1° weekend di primavera in Sardegna ?? ?? Giornate FAI ?? Sagra della Zipola a… - Paradisola : ?? Ecco alcuni dei tanti eventi in programma nel 1° weekend di primavera in Sardegna ?? ?? Giornate FAI ?? Sagra della… - BiblioTullio : Vi aspettiamo il 30 marzo alle 17.00 per le letture ad alta voce dedicate alla poesia e alla primavera, alle quali… - fredyconrad : I 'Tri Per Dü' presenti in formazione duo alla Festa di Primavera di Grono sabato 25 marzo 2023. Giorgio e Fredy vi… - triperdu : I 'Tri Per Dü' presenti in formazione duo alla Festa di Primavera di Grono sabato 25 marzo 2023. Giorgio e Fredy vi… -