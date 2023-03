Don Ciotti | “Le mafie si rigenerano velocemente | dobbiamo farlo anche noi Meloni ascolti le storie dei famigliari delle vittime”

(Di martedì 21 marzo 2023) “Alla premier Giorgiadirei di ascoltare ledeididi mafia, l’80 per cento di loro non conosce la verità e senza la verità non si può costruire giustizia”. Lo dice il fondatore di Libera don Luiginel corso della giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordodi mafia che quest’anno si svolge a Milano. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

... con lo striscione con la scritta 'È possibile', slogan della giornata, ci sono il segretario della Cgil Maurizio Landini e il presidente e fondatore di Libera,Luigi, con il sindaco di ...La XXVIII Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie , promossa dall' associazione 'Libera' diLuigi, viene celebrata il 21 marzo in tutta Italia,...'Eppure - osserva- le verità passeggiano per le vie della nostra città; c'è chi ha visto, c'è chi sa. Allora è necessario prendere coscienza in questo nostro Paese che la presenza ...

Per don Luigi Ciotti il significato della cattura di Matteo Messina Denaro "è chiederci" come "questa latitanza nasconda altre latitanze, cioè quella di chi avrebbe dovuto fare di più la propria parte ...Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, associazione organizzatrice, ha commentato l'iniziativa ai microfoni di Paolo Maggioni: “Abbiamo scelto Milano per non dimenticarci che una strage è avvenuta ...