Dialogo e cessate il fuoco, la proposta di pace cinese (Di martedì 21 marzo 2023) Dialogo e cessate il fuoco tra Russia e Ucraina, no all'uso di armi nucleari e agli attacchi alle centrali atomiche a uso civile: sono questi i punti principali della 'Posizione della Cina sulla ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 marzo 2023)iltra Russia e Ucraina, no all'uso di armi nucleari e agli attacchi alle centrali atomiche a uso civile: sono questi i punti principali della 'Posizione della Cina sulla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EnneLuisa : RT @ChiranAngelgela: Dialogo e cessate il fuoco, il piano di pace cinese Forse l'ultimo treno per tentare di avviare una trattativa, anc… - silvioskj : Dialogo e cessate il fuoco, i 12 punti del piano di pace cinese. Nodo su integrità territoriale dell’Ucraina e armi… - mariasole813 : RT @ChiranAngelgela: Dialogo e cessate il fuoco, il piano di pace cinese Forse l'ultimo treno per tentare di avviare una trattativa, anc… - Imperator_98 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Dialogo e cessate il fuoco, il piano di pace cinese. I 12 punti della proposta, dal nodo dell'integrità territo… - emiliomagrini : RT @ChiranAngelgela: Dialogo e cessate il fuoco, il piano di pace cinese Forse l'ultimo treno per tentare di avviare una trattativa, anc… -