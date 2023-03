Cori antisemiti tifosi Lazio | il giudice | altre indagini Il club | ' Troveremo i colpevoli'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lauraboldrini : Ci risiamo: di nuovo cori antisemiti e razzisti durante una partita di #calcio. Ma che aspettano ad intervenire le… - elio_vito : Mentre cercano scafisti per tutto il globo terraqueo e perseguono la maternità surrogata per tutto l’universo hanno… - pierofassino : Ieri sera, dentro uno stadio, cori antisemiti e simboli nazisti. Manifestazioni squallide e inaccettabili che le au… - sandro_cuomo : RT @Agenzia_Ansa: Cori antisemiti dalla curva della Lazio durante il derby di Roma: il giudice sportivo disponde altre indagini e chiede un… - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Derby Roma. Cori antisemiti, decisione giudice entro il 4 aprile -

Il giudice sportivo della Lega Calcio ha chiesto approfondimenti prima di decidere. La società biancoceleste pronta a costituirsi parte ...C'è stata anche una decisione, non definitiva però, sul caso della settimana: iprovenienti dalla Curva Nord della Lazio . Giudice sportivo: stangata dopo la rissa di Inter - Juve. I ...Quanto sentito all'Olimpico, durante Lazio - Roma , ha inorridito tifosi e non appassionati provocando una sollevazione completa contro iintonati da una parte della tifoseria biancoceleste, domenica scorsa in occasione del derby. A iniziare dalla società romana che ha affidato a un lungo comunicato la sua indignazione, ...

Derby Lazio-Roma, Piantedosi vuole il pugno duro per i cori antisemiti Il Tempo

C’è stata anche una decisione, non definitiva però, sul caso della settimana: i cori antisemiti provenienti dalla Curva Nord della Lazio. Giudice sportivo: stangata dopo la rissa di Inter-Juve I due ...Quanto sentito all’Olimpico, durante Lazio-Roma, ha inorridito tifosi e non appassionati provocando una sollevazione completa contro i cori antisemiti intonati da una parte della tifoseria ...