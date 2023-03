La Finlandia è il Paese più felice del mondo. L’Italia scende di due posizioni (Di lunedì 20 marzo 2023) Non si può negare che la Finlandia sia un posto felice. Per il sesto anno consecutivo, la Finlandia è stata nominata il Paese più felice del mondo nell’annuale World Happiness Report, che classifica la felicità globale in oltre 150 paesi in tutto il mondo. Supervisionato dal Sustainable Development Solutions Network, il rapporto viene pubblicato ogni ... <strong></strong> TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Non si può negare che lasia un posto. Per il sesto anno consecutivo, laè stata nominata ilpiùdelnell’annuale World Happiness Report, che classifica la felicità globale in oltre 150 paesi in tutto il. Supervisionato dal Sustainable Development Solutions Network, il rapporto viene pubblicato ogni ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : La Finlandia è di nuovo in cima alla classifica dei “paesi più felici del mondo” secondo il World Happiness Report,… - MarianoGiustino : ULTIM'ORA: Finlandia, prossimo 31° paese membro della #Nato. Il pres. turco #Erdogan annuncia che la #Turchia onore… - Piergiulio58 : La Finlandia anche quest'anno è il paese più felice del mondo. Per il sesto anno consecutivo il World Happiness Rep… - GianPieroCroppo : RT @HSkelsen: World Happiness Report - La Finlandia è stata nominata il paese più felice del mondo per il 6° anno consecutivo, seguita da D… - HSkelsen : RT @HSkelsen: World Happiness Report - La Finlandia è stata nominata il paese più felice del mondo per il 6° anno consecutivo, seguita da D… -