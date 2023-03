Putin a Mariupol, il giro in auto e i sorrisi: «Andrà tutto bene» (Di domenica 19 marzo 2023) Prima visita nei territori occupati. Le distruzioni e le sofferenze? «Colpa degli ucraini nazisti ma noi abbiamo i missili ipersonici» Leggi su corriere (Di domenica 19 marzo 2023) Prima visita nei territori occupati. Le distruzioni e le sofferenze? «Colpa degli ucraini nazisti ma noi abbiamo i missili ipersonici»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Durante la recita tra Putin e un gruppo di residenti di #Mariupol, si sente un urlo in lontananza: «Non è vero! È s… - MarcoFattorini : Nella notte Putin avrebbe visitato #Mariupol. Prima un giro in auto insieme al vice primo ministro Khusnullin, poi… - putino : “Nessuno ha bisogno di voi qui'. I residenti di Mariupol indignati per la prova di forza di Putin nella città devas… - gheoniu6 : RT @matt7gh: A #Mentana non frega nulla che a #Mariupol i cittadini si ritengano russi e che siano felici che #Putin li abbia liberati dai… - domenicomazzone : RT @ChroniclesKiev: Non ho mai creduto alle tesi del sosia di #putin. Ora ci sarebbe un indizio della falsa visita a #Mariupol, 19esimo sec… -