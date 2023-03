Lecce Baroni: «Dobbiamo ritrovare la fiducia per segnare» (Di domenica 19 marzo 2023) Le parole di Marco Baroni dopo la sconfitta del Lecce contro la Fiorentina: «La prestazione c’è stata, sono tranquillo e deve esserlo anche la squadra» Marco Baroni, tecnico del Lecce, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta patita contro la Fiorentina. Di seguito le sue parole. PARTITA – «La squadra ha fatto bene, è stata centrata e viva fino all’episodio che anche oggi ci penalizza. La prestazione però c’è stata, sono tranquillo e deve esserlo anche la squadra. Dobbiamo trovare un po’ più di vivacità e concretezza nella fase offensiva». MANCANZA DI GOL – «I cambi spesso ci sono perché i ragazzi spendono tanto e cerchiamo sempre di mettere dentro chi ha più energie. In questo momento abbiamo il problema di trovare il gol, prima avevamo un po’ più di fiducia. Sto ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 marzo 2023) Le parole di Marcodopo la sconfitta delcontro la Fiorentina: «La prestazione c’è stata, sono tranquillo e deve esserlo anche la squadra» Marco, tecnico del, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta patita contro la Fiorentina. Di seguito le sue parole. PARTITA – «La squadra ha fatto bene, è stata centrata e viva fino all’episodio che anche oggi ci penalizza. La prestazione però c’è stata, sono tranquillo e deve esserlo anche la squadra.trovare un po’ più di vivacità e concretezza nella fase offensiva». MANCANZA DI GOL – «I cambi spesso ci sono perché i ragazzi spendono tanto e cerchiamo sempre di mettere dentro chi ha più energie. In questo momento abbiamo il problema di trovare il gol, prima avevamo un po’ più di. Sto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnsaPuglia : Italiano, 'Fiorentina in un buon momento, c'è fiducia'. Quarta vittoria consecutiva per i viola. Lecce, Baroni delu… - CalcioNews24 : Lecce Baroni: «Dobbiamo ritrovare la fiducia per segnare» - sportli26181512 : Baroni: 'La squadra ha fatto bene, poi un episodio ci ha condannati' - AnsaToscana : Italiano, 'Fiorentina in un buon momento, c'è fiducia'. Quarta vittoria consecutiva per i viola. Lecce, Baroni delu… - Giornaleditalia : #italpresssport Baroni 'Ci manca vivacità offensiva ma il Lecce è vivo' -