’Ndrangheta, cosche occultate nelle imprese: sequestrati 3 milioni di euro in beni. Coinvolte Messina e Cosenza (Di sabato 18 marzo 2023) Tre milioni di euro in beni sequestrati dai carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria . La misura patrimoniale è stato emessa dal Tribunale del capoluogo – sezione Misure di Prevenzione... Leggi su feedpress.me (Di sabato 18 marzo 2023) Trediindai carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria . La misura patrimoniale è stato emessa dal Tribunale del capoluogo – sezione Misure di Prevenzione...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... citynowit : ?? Uno degli indagati è ritenuto responsabile di aver occultato l’infiltrazione di diverse cosche reggine nel settor… - ilviboneseweb : ‘Ndrangheta, c’è un nuovo pentito in Calabria: tremano le cosche del Reggino - citynowit : ?? Infiltrazioni della 'ndrangheta nell'azienda #Eurospin. A muovere le fila una delle più potenti cosche di… - gsartecucina : RT @ilviboneseweb: ‘Ndrangheta, c’è un nuovo pentito in Calabria: tremano le cosche del Reggino - ilviboneseweb : ‘Ndrangheta, c’è un nuovo pentito in Calabria: tremano le cosche del Reggino -