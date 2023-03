Dalla Francia: Kvaratskhelia, il PSG prepara l’offerta. La cifra è pazzesca (Di sabato 18 marzo 2023) Il Psg vuole Kvaratskhelia: incredibile rivelazione sulla possibile offerta del club parigino al Napoli per l’esterno georgiano. La stella del calcio georgiano Khvicha Kvaratskhelia, che ha stupito tutti con la sua straordinaria performance nella sua prima stagione con il Napoli, ha catturato l’attenzione di molti grandi club europei in vista della prossima sessione di calciomercato estiva. Il talentuoso calciatore georgiano ha attirato in particolare l’attenzione del Paris Saint-Germain, che avrebbe inserito Kvaratskhelia tra i propri obiettivi di mercato. Napoli, il Psg punta Kvaratskhelia Secondo il portale francese 10sport, il PSG sarebbe disposto a spendere una cifra incredibile di 180 milioni di euro per accontentare le richieste del Napoli. Questa cessione farebbe segnare al club azzurro una ... Leggi su napolipiu (Di sabato 18 marzo 2023) Il Psg vuole: incredibile rivelazione sulla possibile offerta del club parigino al Napoli per l’esterno georgiano. La stella del calcio georgiano Khvicha, che ha stupito tutti con la sua straordinaria performance nella sua prima stagione con il Napoli, ha catturato l’attenzione di molti grandi club europei in vista della prossima sessione di calciomercato estiva. Il talentuoso calciatore georgiano ha attirato in particolare l’attenzione del Paris Saint-Germain, che avrebbe inseritotra i propri obiettivi di mercato. Napoli, il Psg puntaSecondo il portale francese 10sport, il PSG sarebbe disposto a spendere unaincredibile di 180 milioni di euro per accontentare le richieste del Napoli. Questa cessione farebbe segnare al club azzurro una ...

